مساعد الرئيس الأذربيجاني يتحدث في خانكندي عن ترميم التراث الثقافي في قراباغ وتوفير فرص العمل للنازحين

خانكندي، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس دائرة شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف خلال كلمته في المركز الثقافي بمدينة خانكندي أن قراباغ كانت ولا تزال وستظل مركزاً ثقافياً لأذربيجان وشعبها.

وأوضح حاجييف أن الدولة تعمل على ترميم وحماية جميع المعالم الثقافية وفق التشريعات الوطنية والقانون الدولي على الرغم من الدمار الذي لحق بالتراث الثقافي خلال سنوات الاحتلال. وأشار إلى أن زيارتهم ستشمل مجمعات الكنائس المسيحية القديمة في شمال قره باغ والتي تعتبر جزءاً عزيزاً من التراث تجري حمايته للأجيال القادمة.

وأضاف حاجييف أن البرنامج يتضمن الاطلاع المباشر على مفاهيم إعادة الإعمار وزيارة المنشآت الصناعية في المنطقة. وشدد على أن عودة النازحين واللاجئين السابقين إلى ديارهم تتطلب بالتوازي توفير فرص العمل والتشغيل لضمان استقرارهم، مؤكداً استمرار الجهود الحكومية للنهوض بالمنطقة في مختلف المجالات.