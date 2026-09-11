الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب القوقاز تؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون العملي في مجالي السلام وإزالة الألغام

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة جنوب القوقاز ماغدالينا غرونو خلال زيارتها مدينة خانكندي عن استعداد الاتحاد للتعاون العملي مع أذربيجان وبلاد المنطقة في إطار الجهود الرامية لترسيخ السلام في قراباغ.

وأوضحت غرونو أن الاتحاد يدعم بالكامل مسار السلام الذي يقوده الفاعلون المحليون مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكاً رئيسياً في المنطقة، خاصة في مجال إزالة الألغام.

وأكدت أن الأنشطة المنفذة في هذا الصدد تساهم في تهيئة بيئة ملائمة وآمنة لعودة السكان إلى مناطقهم.