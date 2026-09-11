مساعد الرئيس الأذربيجاني يؤكد في حفل باليوم الوطني للمكسيك بمدينة شوشا أن أذربيجان تؤسس لتقليد دبلوماسي جديد

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمته خلال حفل الاستقبال الرسمي المخصص لليوم الوطني للمكسيك بمدينة شوشا أن إقامة هذه الفعالية للمرة الثانية في العاصمة الثقافية لأذربيجان تؤسس لتقليد جديد في العلاقات الثنائية والعمل الدبلوماسي.

وأوضح حاجييف أن تحرير الأراضي الأذربيجانية أدى إلى إثراء الجغرافيا الدبلوماسية للبلد وتحويل شوشا إلى إحدى العواصم الدبلوماسية البارزة، داعياً البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى تنظيم فعاليات مماثلة في شوشا ومدن أذربيجانية أخرى.