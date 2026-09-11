احتفالية رسمية في مدينة شوشا بمناسبة اليوم الوطني للمكسيك بحضور الدبلوماسيين الأجانب

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

شهدت مدينة شوشا، العاصمة الثقافية لأذربيجان، في 11 سبتمبر احتفالية رسمية بمناسبة يوم استقلال المكسيك بمشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى البلد.

وأكدت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو في كلمتها الافتتاحية على نمو الحوار السياسي والروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرة إلى التوقيع على اتفاقيتين هامتين هذا العام في مجالي المغتربين والدفاع والأمن.

ومن جانبه، أشاد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس دائرة السياسة الخارجية بالرئاسة الأذربيجانية حكمت حاجييف بوقف المكسيك المبدئي في دعم سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها خلال فترة الاحتلال.

وأشار حاجييف إلى أن احتفال المكسيك بيومها الوطني للعام الثاني على التوالي في مدينة شوشا يرسي تقليداً جديداً في الممارسة الدبلوماسية للأرض الأذربيجانية ويؤكد مكانة شوشا كعاصمة دبلوماسية وثقافية بارزة احتضنت العديد من الفعاليات الدولية عقب تحريرها.

هذا وتخلل الاحتفال تقديم عروض موسيقية ورقصات شعبية تعبر عن التراث الثقافي الغني لكلا البلدين.