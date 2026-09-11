وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يعلن بحث مشاريع نفطية وغازية جديدة بين سوكار وتباو

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار في كلمة له خلال مؤتمر صحفي ضمن المنتدى الطاقة الأذربيجاني التركي الخامس أن شركة النفط التركية تباو تخطط لتوسيع التعاون مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

وأوضح الوزير التركي أن الجانبين يسعيان لمواصلة الشراكة التي بدأت في حقل شفق وآسيمان لتشمل حقل قراباغ، مشيراً إلى أن المحادثات الجارية تتناول تنفيذ مشاريع استكشافية مشتركة في أذربيجان وتركيا وبلدان ثالثة، مع العمل على طرح مشاريع ملموسة في هذا الاتجاه.