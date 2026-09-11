وزير الطاقة الاذربيجاني: هناك فرص لإنشاء روابط كهربائية في أوراسيا عبر أذربيجان وتركيا

باكو، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

قال وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف خلال مؤتمر صحفي عقد في إطار منتدى الطاقة الخامس انه توجد فرص لإنشاء روابط في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة واسعة، بما في ذلك أوراسيا عبر أذربيجان وتركيا.

وأوضح الوزير أن الربط الكهربائي بين أذربيجان وتركيا ومشروع الربط الكهربائي بين أذربيجان وتركيا وبلغاريا، فضلا عن المشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا في اتجاهات أخرى، ستسهم في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية على المستويين الثنائي والإقليمي.

كما اضاف الوزير ان تنفيذ هذه المشاريع لن يسهم في الارتقاء بالتعاون في مجال الطاقة بين أذربيجان وتركيا إلى مرحلة جديدة فحسب، بل وسيكتسب أهمية كبيرة من حيث تكامل أنظمة الطاقة الكهربائية في المنطقة أيضا.