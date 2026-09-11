وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

وزير التنمية الرقمية والنقل يبحث مع النائب الأول لرئيس شركة هواوي تعزيز الشراكة الاستراتيجية والمشاريع الرقمية

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد نبييف مع النائب الأول لرئيس شركة هواوي تكنولوجيز فيليب غان لبحث سبل ترقية التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وتناول اللقاء فرَص تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وتقنيات الجيل الخامس والخدمات السحابية إلى جانب تطوير رأس المال البشري وتنظيم برامج التدريب والتصديق المشتركة.

كما ناقش الجانبان آفاق إنشاء مركز إقليمي رقمي وتشغيلي لشركة هواوي ومركز مشترك للابتكار في أذربيجان.

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