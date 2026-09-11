رئيس آذر إنيرجي يعلن تخصيص أرض لإنشاء محطة تحويل كهربائية في نخجوان

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة آذر إنيرجي بالابابا رضايف في كلمته خلال المنتدى الطاقة الأذربيجاني التركي الخامس عن تخصيص قطعة أرض للشركة لإنشاء محطة تحويل ستشكل عنصراً أساسياً للربط المباشر للطاقة الكهربائية بين أذربيجان وتركيا عبر نخجوان.

وأوضح رضايف أن أعمال التصميم الخاصة بخط نقل الطاقة الكهربائية من الحدود الأذربيجانية الأرمينية باتجاه مدينة نخجوان قد اكتملت، مشيراً إلى أن تنفيذ المكون الطاقي لمشروع مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب سيتيح ربط نظام الطاقة الرئيسي في أذربيجان بنظام نخجوان، الأمر الذي يساهم في إرساء البنية التحتية اللازمة لتطوير الربط الكهربائي مع تركيا.