سفيرة المكسيك تتحدث في شوشا عن التعاون التعليمي واستضافة بلدها للمنتدى الحضري العالمي القادم

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت سفيرة المكسيك لدى أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو في كلمة لها خلال حفل استقبال رسمي بمدينة شوشا، عن استمرار العمل لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة بين جامعات البلدين بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة في بداية العام.

وأشادت الدبلوماسية بالنجاح الذي حققته أذربيجان في استضافة الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الووف13 التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، معلنةً أن المكسيك ستستضيف الدورة القادمة للمنتدى في العاصمة مكسيكو سيتي عام 2028.