ممثلو السلك الدبلوماسي يزورون مصنع خانكندي للنسيج المشترك بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

زار ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدون في أذربيجان في الحادي عشر من سبتمبر مصنع خانكندي للنسيج الذي أنشئ كمشروع مشترك بين أذربيجان وأوزبكستان تنفيذاً لتوجيهات رئيسي البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

واطلع الدبلوماسيون على سير العمل في المصنع الذي بلغت قيمته الاستثمارية الأولية 6 ملايين مانات ودوره في تطوير الصناعات الخفيفة وتوطيد الشراكة.

هذا وإن المؤسسة تعتمد في عملياتها الإنتاجية على المواد الخام المحلية إلى جانب واردات من أوزبكستان وتركيا والصين في إطار التعاون الصناعي المشترك.