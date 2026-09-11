الممثل الخاص للرئيس يطلع الدبلوماسيين الأجانب على أعمال إعادة الإعمار في خانكندي

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أطلع الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في مدينة خانكندي وولايتي خوجالي وأغدره إيلتشين يوسفوف ممثلي السلك الدبلوماسي على مشاريع الترميم والبناء واسعة النطاق الجارية في خانكندي.

وأشار الممثل الخاص إلى عودة السكان الأوائل إلى مدينة خانكندي وقرية كركي جهان موضحاً أن 28 ألف شخص يقيمون ويعملون ويدرسون في المدينة في الوقت الحاضر.

كما تم إبلاغ الدبلوماسيين بأنهم يطلعون ميدانياً على سير أعمال التنمية والتطوير القائمة في المنطقة.