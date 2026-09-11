مناقشة مشاريع خفض الانبعاثات والطاقة الخضراء خلال أسبوع باكو للعمل المناخي بالشراكة مع سوكار الخضراء
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
شهدت فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي المنعقد بالشراكة الرئيسية مع شركة سوكار الخضراء مناقشات مكثفة بحضور أطراف حكومية ودولية واستثمارية لمكافحة انبعاثات الميثان وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة.
وقدم مسؤولو شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار بمن فيهم نائب الرئيس أفغان عيسايف والرئيس التنفيذي لسوكار الخضراء إيلمير موساييف عروضاً تناولت استراتيجيات الشركة لتقليل الانبعاثات باستخدام تقنيات الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة ودمج مشاريع الطاقة الخضراء في الشبكة الوطنية إلى جانب حشد التمويل المناخي عبر أسواق الكربون الإقليمية والدولية.