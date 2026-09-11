مساعد الرئيس: حوادث انفجار الألغام تعرقل جهودنا في الترميم وإعادة الإعمار

خانكندي، 11 سبتمبر، (أذرتاج)

تحدث مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس دائرة شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمة ألقاها في مركز الثقافة المعاد ترميمه بمدينة خانكندي عن عمليات الإعمار والبناء في المنطقة، حيث أكد حاجييف أن أعمال التنمية الشاملة الجارية تحققت خلال 6 سنوات فقط بفضل الجهود والتضحيات الكبيرة التي قدمتها الحكومة والشعب الأذربيجاني، مشيراً إلى أن نقطة الانطلاق في إعادة الإعمار لم تكن من الصفر بل من مستويات سلبية نتيجة الدمار والتلوث الواسع بالألغام الذي يشكل تحدياً ضخماً.

وأوضح حاجييف أن التلوث بالألغام يعيق جهود إعادة الإعمار، لافتاً إلى وقوع حادثة انفجار ألغام جديدة أسفرت عن إصابة مدني أثناء توجههم إلى خانكندي. وشدد على أن هذه الحوادث والتعقيدات لن تنال من عزيمة وإرادة أذربيجان في مواصلة أعمال الترميم والبناء بأسرع وقت ممكن وتأمين العودة الكريمة الآمنة للنازحين السابقين إلى ديارهم.