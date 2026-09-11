عسل كلبجر وثقافة المرعي الصيفي في مهرجان العسل الثاني

كلبجار، 12 سبتمبر، (أذرتاج)

يُقام في منطقة كلبجر مهرجان العسل الثاني.

أفادت وكالة أذرتاج أن المهرجان يشهد مشاركة مربي النحل والمزارعين من منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين ومن مختلف مناطق البلاد الذين قاموا بتطوير منتجاتهم وتحويلها إلى علامات تجارية.

ويُقام هذا الحدث بهدف الترويج لعسل كلبجر ودعم مربي النحل المحليين.

كما يسهم المهرجان في توسيع فرص وصول مربي النحل إلى الأسواق المحلية والأجنبية، فضلا عن دعم تطوير السياحة من خلال الترويج لتاريخ كلبجر وطبيعتها ومراعيها الصيفية وزيادة الاهتمام بالسياحة الزراعية والبيئية والريفية والترويج لموسيقى المنطقة ورقصاتها وتراثها الوطني والثقافي.