مساعد الرئيس يشيد بموقف المكسيك الداعم لسلامة أراضي أذربيجان خلال احتفال باليوم الوطني في شوشا

باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

أكد مساعد الرئيس الأذربيجاني رئيس قسم شؤون السياسة الخارجية بالإدارة الرئاسية حكمت حاجييف في كلمته خلال حفل الاستقبال الرسمي المخصص لليوم الوطني للمكسيك بمدينة شوشا الأهمية الخاصة للموقف المبدئي الذي اتخذته المكسيك في دعم سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها خلال فترة الاحتلال.

وأوضح حاجييف أن العلاقات بين البلدين تستند إلى الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ القانون الدولي، مشيراً إلى استمرار المشاورات والحوار السياسي وتطابق وجهات النظر بين باكو ومكسيكو سيتي بشأن العديد من قضايا الأجندة الدولية.