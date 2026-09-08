ايران تستهدف قواعد أمريكية في الاردن بالصواريخ

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن وشنّت هجمات على سفن في مضيق هرمز وما حوله في أعقاب تدمير واشنطن خمس ناقلات نفط إيرانية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قناة "سي.أن.أن" أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 20 صاروخا باليستيا أُطلقت باتجاه البلاد، فيما سقط الصاروخان المتبقيان في مناطق غير مأهولة ولم تُسجَّل أي إصابات.