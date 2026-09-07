بطلة المناخ رفيعة المستوى لمؤتمر الكوب29 تؤكد في أسبوع باكو للمناخ على دور مبادرة "هارمونيا" في دعم الزراعة المقاومة للتغير المناخي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكدت نائبة المجلس الوطني الأذربيجاني وبطلة المناخ رفيعة المستوى لمؤتمر الكوب29 نكار أرباداراي في كلمتها خلال طاولة مستديرة ضمن "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصادي، مشيرة إلى أن المزارعين هم أول من يواجه الآثار المناخية كشح المياه.

وأوضحت أرباداراي أن مبادرة "هارمونيا" تركز على تطوير زراعة مستدامة ومقاومة للتغيرات المناخية عبر اعتماد الممارسات العلمية والتقنيات الحديثة.