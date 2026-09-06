ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: العالم المجزأ لا يمكنه إدارة الأزمة المناخية بفعالية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار بابايف في كلمة له خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن العملية المناخية الدولية تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيداً في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والضغوط الاقتصادية، مشدداً على أن العالم المجزأ لا يمكنه إدارة الأزمة المناخية المترابطة بفعالية.

وأوضح بابايف استناداً إلى بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن 66 في المائة من تمويل المناخ الخاص المعبأ توجّه نحو البلاد متوسطة الدخل بينما لم تتجاوز حصة البلدان منخفضة الدخل 3 في المائة، محذراً من أن هذا التفاوت يعمق الانقسام.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الظروف والقدرات الوطنية المختلفة للبلدان لضمان استمرار العمل المناخي الجماعي.