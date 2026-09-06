المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29: التمويل هو العامل الأساسي الذي يمكّن من تنفيذ العمل المناخي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد نائب وزير الخارجية والمفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يالتشين رفيعيف في كلمته خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 ضرورة تحويل تمويل المناخ الجديد المتفق عليه في مؤتمر الكوب29 بباكو إلى موارد متاح ومناسبة للدول النامية.

وأوضح رفيعيف أهمية تحويل الجهود الهادفة إلى حشد 300 مليار دولار سنوياً على الأقل حتى عام 2035 ورفع التدفقات المالية إلى 3ر1 تريليون دولار سنوياً إلى نتائج ملموسة.

وشدد المفاوض الرئيسي على أن التمويل ليس مسألة ثانوية بل هو العامل الأساسي الذي يتيح التنفيذ، مشيراً إلى أن تعزيز آليات التمويل لتطبيق الالتزامات المناخية سيكون أحد المحاور الرئيسية لمؤتمر الكوب31.