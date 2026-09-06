طاولة مستديرة في باكو لبحث سبل توسيع نطاق الكهربة لتحقيق التحول العالمي للطاقة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

عُقدت ضمن فعاليات "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" طاولة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان "توسيع نطاق الكهربة من أجل التحول العالمي للطاقة" ركزت على تسريع الانتقال من الوقود التقليدي إلى المصادر المتجددة وتحقيق الهدف العالمي المتمثل في رفع نسبة الكهربة إلى 35 في المائة حتى عام 2035.

وأكد ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف أن عملية الكهربة لن تقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل وستشمل قطاعات النقل والصناعة أيضا.

ومن جانبهم، شددت المديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب30 أنا توني والمديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب31 فاطمة فارانك والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانسيسكو لا كاميرا على ضرورة إشراك القطاع الخاص والمؤسسات المالية والقيادة السياسية لضمان أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

كما سلطت الجلسة الضوء على الخطوات العملية والريادة الإقليمية لأذربيجان في مجال التحول الأخضر. وأوضح نائب رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أفغان عيسايف أن محطة "شفق" للطاقة الشمسية بقدرة 240 ميغاوات الجاري إنشاؤها في ولاية جبرائيل ستسهم في كهربة مجمع سنغاتشال للنفط والغاز عبر تطبيق آلية نقل الطاقة الافتراضية لأول مرة في البلد.

وبدورها، أشار نائب وزير الطاقة الأذربيجاني إيلنور سلطانوف إلى أن أذربيجان تخطط رفع حصة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة الوطنية من 21 في المائة حالياً إلى 34 في المائة إلى نهاية عام 2027، مع مضاعفة حجم الإنتاج من المصادر النظيفة خلال العام الحالي لتأكيد مكانتها كشريك موثوق للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.