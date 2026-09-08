وزير الخارجية الأذربيجاني يؤكد في أسبوع المناخ دعم أذربيجان الثابت لرئاسة تركيا لمؤتمر الكوب31

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في كلمته يوم 9 سبتمبر خلال حفل الافتتاح رفيع المستوى لأسبوع المناخ الرابع التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه وتنظمه وزارة الخارجية في باكو دعم أذربيجان الثابت لتركيا التي تستعد لاستضافة المؤتمر القادم.

وأوضح الوزير بايراموف أن التعاون بين رئاستي الكوب29 والكوب31 يمثل نموذجاً ساطعاً للتضامن الإقليمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تخدم ضمان الاستمرارية في الأجندة المناخية وتطوير آليات تمويل مناخي طموحة ومواصلة العمل المناخي العالمي بشكل متسق.