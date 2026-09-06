مدير المبيعات في شركة بيكر هيوز: خفض انبعاثات الميثان استثمار يثمر فوائد بيئية واقتصادية
باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج
أكد مدير المبيعات وهندسة الحلول في شركة بيكر هيوز فرانكو لوتشيريني في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن مشاريع خفض انبعاثات الميثان يجب تقييمها كاستثمار يحقق فوائد بيئية واقتصادية وليس مجرد تكلفة.
وأوضح لوتشيريني أهمية تحديد طبيعة الانبعاثات ورصدها واختيار التقنيات الأكثر كفاءة لمنشآت النفط والغاز.
وأشار مسؤول الشركة إلى أن تطبيق تقنيات خفض الانبعاثات في المراحل الأولى للمشاريع الجديدة يُعد أكثر كفاءة من تعديل المنشآت القائمة لاحقاً.
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