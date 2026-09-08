النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان الشعبي ألكسندر شاروفسكي

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا رسالة تعزية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وفاة الفنان الشعبي الأذربيجاني ألكسندر شاروفسكي.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل المنشور "ألكسندر ياكوفليفيتش شاروفـسكي، أسكنك الله تعالى فسيح جناته، أيها الأستاذ الكبير!".