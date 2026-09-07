نصار حياة: أذربيجان أصبحت منصة مهمة للحوار المناخي والتعاون الدولي

باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد مدير مكتب الشراكة والتنسيق لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في أذربيجان نصار حياة في كلمته خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن قطاع الزراعة يشكل أساس الحضارة الإنسانية ويواجه اليوم تهديدات مناخية تستدعي تحركاً عاجلاً لضمان الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي.

وأشاد حياة بدور أذربيجان القيادي في الحوار المناخي الدولي واستضافتها القمة المناخية الكوب29.

وأشار مسؤول المنظمة إلى أن إطلاق "مبادرة باكو "هارمونيا" المناخية للمزارعين" يمثل تحولاً نوعياً يضع المزارعين في مركز آليات الدعم ويعزز مشاركتهم الفاعلة في صياغة الحلول المناخية.