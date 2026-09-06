المستشار الرئيسي لبطل المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الكوب31: أجندة المناخ يجب أن تهدف إلى تحسين حياة الشعوب

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد المستشار الرئيسي لبطل المناخ رفيع المستوى لمؤتمر الكوب31 كريستيان منساه في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن تحقيق الأهداف المناخية يواجه تحديات في عالم مجزأ، مشدداً على أن الهدف الأساسي للعمل المناخي يجب أن يكون تحسين حياة الناس.

وأوضح منساه أن المبادرات المناخية ينبغي أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص استثمارية مستدامة ربطاً بأولويات البلدان.

وأشار المستشار الرئيسي إلى أهمية الحفاظ على التعاون متعدد الأطراف ومواصلة تنفيذ الالتزامات المعتمدة في الطريق نحو مؤتمر الكوب31.