المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: العقد القادم يجب أن يكون عقد الكهربة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانتشيسكو لا كاميرا في كلمته خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن الكهربة يجب أن تكون الاتجاه الرئيسي في عملية التحول في مجال الطاقة، مشدداً على أن العقد المقبل ينبغي أن يكون عقد الكهربة.

وأشاد لا كاميرا بوضع أذربيجان الطاقة المتجددة في مركز أولوية الوطنية واستهدافها تنفيذ مشاريع للطاقة الخضراء بقدرة 2 جيجاواتين حتى عام 2027، مؤكداً أهمية الحفاظ على الزخم المحقق في مؤتمر الكوب29 بباكو حتى مؤتمر الكوب31.

وأشار المدير العام إلى أن الشراكة المسرعة للطاقة المتجددة في آسيا الوسطى التي تضم أذربيجان وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان تسهم في تعزيز الاستثمارات والربط الإقليمي.