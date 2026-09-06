منسق تنزانيا لجرد غازات الاحتباس الحراري: الدعم المالي والتكنولوجي ضروري لتنفيذ الالتزامات المناخية

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد منسق جرد غازات الاحتباس الحراري وإعداد تقارير الشفافية الثنائية في تنزانيا جمعة مانقويا في تصريح لوكالة أذرتاج ضرورة حشد الموارد المالية والتغلب على النقص التكنولوجي لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي.

وأوضح مانقويا أن الفيضانات والجفاف في تنزانيا يؤثران بتأثير مباشر على الأمن الغذائي وسبل عيش السكان والبنية التحتية.

وأشار المنسق التنزاني إلى أن أسبوع باكو للعمل المناخي يمثل منصة رئيسية لمناقشة آليات تعزيز الدعم المقدم للبلدان النامية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المناخية.