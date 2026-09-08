ارتفاع أسعار الذهب والفضة

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 5.63 دولارات إلى 4399.5 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.24 دولار ليصل إلى 66.66 دولارا.