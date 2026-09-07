جلسة حوارية في باكو لبحث التحديات المناخية وتراجع منسوب مياه بحر الخزر

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

عُقدت ضمن فعاليات "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" جلسة حوارية بعنوان "التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المسطحات المائية الداخلية: نموذج بحر الخزر"، بإدارة الأمين العام لمركز نظامي الكنجوي الدولي رضا علييف.

وتهدف الجلسة إلى تحديد القرارات والشراكات الاستثمارية اللازمة للتكيف مع تغير خط الساحل وتدعيم استدامة الأنظمة البيئية والبنية التحتية والاقتصاد الساحلي.

وشهدت الجلسة مشاركة نائب وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذربيجاني رؤوف حاجييف ورئيس لجنة الموارد الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان صادق قربانوف إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية وشركات الملاحة.

وأكد حاجييف أن الانخفاض المستمر في منسوب مياه بحر الخزر خلال العقود الأخيرة لم يعد مجرد توقعات مستقبلية بل واقع ملموس يهدد التنوع البيولوجي والأنواع النادرة مثل فقمة بحر الخزر وأسماك الحفش.

ومن جانبه، أشار النائب صادق قربانوف إلى أهمية إجراء الرصد المستمر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2028 للتنبؤ بالمسارات والتغيرات لاتخاذ قرارات حكومية استباقية.

وأجمع المشاركون على أن حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي الشامل بين البلاد الخمسة المطلة على بحر الخزر وهي أذربيجان وإيران وكازاخستان والاتحاد الروسي وتركمانستان.