الرئيس المشارك لمجلس أمناء مركز نظامي الكنجوي: التحديات في بحر الخزر تتطلب برنامج استدامة مشتركاً بين البلاد المطلة الخمسة

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكد الرئيس المشارك لمجلس أمناء مركز نظامي الكنجوي الدولي والنائب السابق لرئيس البنك الدولي إسماعيل سراج الدين في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن مواجهة تذبذب مستوى مياه بحر الخزر تتطلب التركيز على الاستخدام الكفء للمياه في القطاع الزراعي وضمان جودتها إلى جانب كميتها.

وأوضح سراج الدين أن مخاطر التلوث ترتبط بارتباط مباشر بالأمن الغذائي ومستقبل المجتمعات المعتمدة على المياه.

وأشار مسؤول المركز إلى أن حجم التحديات المناخية يتطلب إعداد برنامج استدامة شامل يعتمد على العمل المشترك بين البلاد الساحلية الخمسة.