نائبة وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركية تؤكد أن أسبوع باكو للعمل المناخي منصة حيوية للتحضير لمؤتمر الكوب31

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

صرحت نائبة وزير البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ التركية والمديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب31 فاطمة فارانك لوكالة أذرتاج بأن أسبوع باكو للعمل المناخي يشكل منصة هامة لتقديم جدول أعمال تركيا وإجراء المشاورات النهائية الخاصة بمؤتمر الكوب31.

وأعربت فارانك عن شكرها لحكومة أذربيجان ولرئاسة الكوب29 مشيرة إلى أنه تفصلنا أقل من شهرين عن انعقاد المؤتمر في أنطاليا ومؤكدة استمرار التعاون الوثيق بين البلدين لتحقيق نتائج ملموسة في الأجندة المناخية العالمية.