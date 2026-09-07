وزير الزراعة الأذربيجاني يعلن تقديم دعم حكومي يصل إلى 50 في المائة لنظم الري الحديثة

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

صرح وزير الزراعة الأذربيجاني مجنون محمدوف في مقابلة صحفية على هامش أسبوع باكو للعمل المناخي بأنه سيتم تقديم دعم حكومي يصل إلى 50 في المائة في بعض المجالات لنظم الري الحديثة بهدف تحقيق زيادة الإنتاجية بأقل الموارد الممكنة وضمان الاستخدام الأمثل للمياه.

وأوضح الوزير محمدوف أن الدولة تقدم أيضاً دعماً مالياً لأحزمة حماية الحقول للحد من تآكل التربة وحمايتها، مؤكداً الاستمرار في مراعاة السياسات الموجهة نحو المناخ مستقبلاً.