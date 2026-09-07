دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الإنذار المبكر على جدول أعمال اليوم الثاني لأسبوع باكو للعمل المناخي 2026

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 اليوم 8 سبتمبر عقد جلسة حوارية بعنوان "مزايـا وتحديات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر" بإدارة مدير مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ أريستا نينغروم.

وشهدت الجلسة مشاركة رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل بالبرلمان هجران حسينوفا ونائبة وزير الزراعة إلهامة قديموفا ورئيس وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما وقار سليمانوف والنائب الأول لرئيس وكالة الموارد المائية خيام محمدوف إلى جانب رئيس هيئة الأرصاد الجوية التركية فولكان موتلو جوشقون.

وسلط المشاركون الضوء على أهمية الأطر القانونية والتقنيات الحديثة في التنبؤ بالكوارث البيئية وتقليل الخسائر.

وأشارت النائبة حسينوفا إلى أن استراتيجية الذكاء الاصطناعي للفترة 2025-2028 تشكل إطاراً مؤسسياً هاماً للحلول الرقمية.

أوضحت نائبة وزير الزراعة قديموفا أن الإنذار المبكر قبل 24 ساعة يسهم في حماية المحاصيل والماشية من الجفاف والفيضانات.

ومن جانبه، كشف رئيس أناما سليمانوف أن تلوث أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين المحررتين من الاحتلال الأرميني بأكثر من مليون لغم يخلف 480 طن من المخلفات البلاستيكية، الأمر الذي يضاعف المخاطر البيئية بالتزامن مع التغيرات المناخية.