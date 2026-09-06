عقد جلسة حوارية في باكو بعنوان "من الكوب29 إلى الكوب31: الحفاظ على الزخم في عالم منقسم"

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أُقيمت ضمن فعاليات "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" جلسة حوارية بعنوان "من باكو إلى الكوب31 : الحفاظ على الزخم في عالم منقسم" بإدارة منسقة أسبوع لندن للعمل المناخي السفيرة ماليني مهرا.

وشهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى شملت ممثل رئيس أذربيجان لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار باباييف والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى أذربيجان دميترو شلاباشينكو ونائب وزير الطاقة الأذربيجاني ايلنور سلطانوف وعضوة مجلس اللوردات البريطاني باتريشيا سكوتلاند.

وركزت المناقشات على سبل استدامة إرث مؤتمر الكوب29 وتوظيف مخرجات باكو لتعزيز الثقة بين الشمال والجنوب العالمي في إطار أجندة المناخ الدولية.

وشدد المشاركون على أهمية الدبلوماسية المناخية كمنصة للحوار في ظل الظروف الجيوسياسية المعقدة، مع التركيز على الانتقال من الالتزامات النظرية إلى التنفيذ العملي وتفعيل دور الحكومات والبرلمانات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تطرقت الجلسة إلى الاستعدادات لمؤتمر الكوب31، حيث أجمع الحاضرون على ضرورة البناء على نتائج باكو المتحققة والعمل المباشر على تطويرها لضمان الاستمرارية والطموح والتقدم الملموس بدلاً من إعادة فتح النقاشات حول القرارات السابقة.