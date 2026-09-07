مناقشة التحول الرقمي والحلول الخضراء ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

عُقدت جلسة حوارية بعنوان "من الكوب29 إلى أسبوع المناخ: طريق العمل الرقمي من أجل عالم أزرق" تنظيماً من وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ضمن فعاليات أسبوع باكو للعمل المناخي 2026.

وأوضح نائب وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد حسنوف أن توسيع الخدمات الحكومية الرقمية عبر تطبيق "mygov" يوفر نحو 5 ملايين ورقة شهرياً، بينما أشار رئيس وكالة الابتكار والتنمية الرقمية فريد عثمانوف إلى أن الهدف الرئيسي هو رقمنة أكثر من 80 في المائة من الخدمات الحكومية.

وشهدت الجلسة مشاركة رئيس الوزراء البلجيكي السابق إيف ليتيرم الذي أكد على أهمية التحول الرقمي في الإدارة العامة، فيما كشف المدير التنفيذي لصندوق المناخ العالمي جينس نيلسن أن 90 في المائة من الاستثمارات الموجهة للطاقة الخضراء 3ر2-4ر2 تريليوني دولار ذهبت لطاقة الشمس والرياح.

وأكد مدير شركة "بيكر هيوز" ساي شاران باندا على دور التقنيات الرقمية في تحديد مصادر الانبعاثات.

كما تناولت الجلسة تعزيز البنية التحتية الرقمية ومراقبة الانبعاثات وتوسيع التعاون الدولي.