تجاوز برميل النفط الأذربيجاني 108 دولار

باكو، 9 سبتمبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الأذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 0.87 دولار بعد ارتفاعه قدر 108.18 دولار او بنسبة 0.81 في المائة.

يذكر أنه تم تسجيل أدنى سعر للنفط "آذري لايت" في 21 أبريل من عام 2020 عند 15.81 دولارا أمريكيا وأقصى قيمة برميل النفط الأذربيجاني وصل الى 149.66 دولار في يونيو من عام 2008.