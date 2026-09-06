خبير الطاقة في بنك التنمية الآسيوي: التحدي الرئيسي في خفض انبعاثات الميثان يكمن في غياب الحوافز وأنظمة الإبلاغ

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكد خبير الطاقة في بنك التنمية الآسيوي ترون سفانيس في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن المشكلة الرئيسية في خفض انبعاثات الميثان لا تكمن في نقص الفرص الاقتصادية، بل في غياب الحوافز الضرورية وأنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق.

وأوضح سفانيس أن شركات النفط الوطنية تعطي الأولوية لزيادة الإنتاج، مشدداً على أهمية المراقبة الموثوقة لجذب التمويل المناخي.

وأشار خبير البنك إلى أن دمج المشاريع الصغيرة في برامج كبرى يسهم في رفع نطاق الاستثمارات وتسهيل التمويل، مع ضرورة التنسيق الحكومي لمنع الازدواجية.