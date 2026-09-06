المفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29: ينبغي أن تنتقل العملية المناخية من التوافق على الالتزامات إلى تنفيذها

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد نائب وزير الخارجية الأذربيجاني والمفاوض الرئيسي لمؤتمر الكوب29 يالتشين رفيعيف في كلمة ألقاها في حفل افتتاح "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" أن العمل المناخي الدولي يجب أن ينتقل تدريجياً من مرحلة مناقشة الالتزامات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأوضح رفيعيف أن هذا التحول ينبغي أن يشكل أحد الأولويات الرئيسية لمؤتمر الكوب31 المقرر عقدها في مدينة أنطاليا التركية، مشدداً على أن الجيل الجديد من المساهمات المحدد المحتملة وطنياً يجب أن يتحول إلى خطط تنفيذية واستثمارية تربط الأهداف الوطنية بالسياسات والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل، إذ لا يمكن تحويل القمة المقبلة إلى "قمة للتنفيذ" دون توفير التمويل اللازم.

وسلط المفاوض الرئيسي الضوء على الكوارث الطبيعية الأخيرة من فيضانات وانزلاقات أرضية في نيبال والصين، مشيراً إلى أنها تؤكد أن التغير المناخي لم يعد تحذيراً للمستقبل بل واقعاً يعاني منه الملايين اليوم ويؤثر على الاقتصاد والأمن والتنمية.

وأضاف رفيعيف أن التغير المناخي يختبر الدبلوماسية الدولية في ظل الانقسامات الجيوسياسية وتراجع الثقة، لافتاً إلى أن تجربة أذربيجان في تنظيم فعاليات الكوب29 أثبتت فاعلية الدبلوماسية في تحقيق التوافق وتقريب وجهات النظر والواقع الوطني نحو اتجاه موحد رغم صعوبة المواقف.