رئيسة مشروع أسبوع باكو للعمل المناخي: أسبوع باكو للعمل المناخي تحول إلى منصة مستدامة

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت عضو المجلس الوطني وبطلة المناخ رفيعة المستوى لمؤتمر الكوب29 ورئيسة مشروع أسبوع باكو للعمل المناخي نكار أرباداراي في كلمة لها خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن المبادرة التي انطلقت عام 2024 تُعقد هذا العام للمرة الثالثة لتتحول إلى منصة مستدامة.

وأوضحت أرباداراي أن الفعالية الممتدة على مدار خمسة أيام تشهد مناقشات مكثفة حول تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الميثان والتمويل المناخي وحماية بحر الخزر والموارد المائية إلى جانب تعزيز الاستدامة في مجالي الموضة والرياضة.

وشددت على أن العمل المناخي لا ينبغي أن يقتصر على طاولات المفاوضات بل يجب أن يشمل جميع مجالات الحياة أيضا.