مختار باباييف: الزراعة ذات أهمية استثنائية في الحد من الآثار السلبية لتغير المناخ
باكو، 8 سبتمبر، (أذرتاج)
أكد ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ ورئيس مؤتمر الكوب29 مختار بابايف في كلمته خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن أسبوع باكو للعمل المناخي الذي يُعقد للعام الثالث على التوالي يُعد منصة هامة تجمع الشركاء والأطراف المعنية لمناقشة القضايا المناخية الملحة.
وأوضح بابايف أن التصدّي لتأثيرات التغير المناخي والحد منها يمثل أولوية رئيسية للجدولين الوطني والدولي.
وأشار رئيس مؤتمر الكوب29 إلى أن قطاع الزراعة ودعم المزارعين يحظيان بأهمية استثنائية في تنفيذ البرامج الموجهة لتعزيز الاستدامة المناخية.
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