خبيرة أوزبكستانية تؤكد إمكانية الاستفادة من تجربة بحر آرال لحماية بحر الخزر

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

صرحت رئيسة مركز التنمية المستدامة بمعهد الدراسات الدولية المتقدمة التابع لجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية في أوزبكستان سعيدة صفائفا في كلمة لها خلال جلسة حوارية عقدت ضمن "أسبوع باكو للعمل المناخي" بأن تجربة بحر آرال قد تكون مفيدة لتعزيز الصمود المناخي والتخطيط للاستجابة للتحديات البيئية في بحر الخزر.

وأوضحت أن كلا الحوضين المائيين يواجهان تحديات ترابطية مثل التغير المناخي وإدارة الموارد المائية والتبخر وتدهور الأنظمة البيئية والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت صفائفا إلى إجراء أبحاث علمية مشتركة بين علماء أوزبكستان وأذربيجان وتوسيع الأعمال الميدانية، مشيرة إلى أن بعض التدابير المطبقة في بحر آرال مثل تقسيم الحوض المائي واستخدام تقنيات كفاءة المياه، حققت نتائج إيجابية يمكن الاستفادة منها في مناقشات بحر الخزر.