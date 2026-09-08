ارتفاع سعر برميل النفط
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ارتفاع سعر برميل النفط
- [11:02]
ارتفاع أسعار الذهب والفضة
- [10:51]
مناقشة التحول الرقمي والحلول الخضراء ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي
- 08.09.2026 [21:01]
وزير الطاقة الأذربيجاني يعقد اجتماعاً افتراضياً مع وزير المحروقات الجزائري
- 08.09.2026 [19:29]
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي المغتربين في أذربيجان وتركيا في أنقرة
- 08.09.2026 [19:00]
وفد من رجال الدين الأذربيجانيين المقيمين في الخارج يزور شوشا
- 08.09.2026 [17:39]
خطوط أذربيجان الجوية تستأنف رحلاتها المنتظمة إلى جدة
- 08.09.2026 [17:30]
الحكم الفرنسي ديلاجو يدير مباراة مانشستر يونايتد وصباح
- 08.09.2026 [17:03]
خبير سويسري يتناول التداعيات الجيوسياسية لمبادرات السلام في جنوب القوقاز
- 08.09.2026 [16:13]
خبيرة أوزبكستانية تؤكد إمكانية الاستفادة من تجربة بحر آرال لحماية بحر الخزر
- 08.09.2026 [14:06]
مؤتمر دولي في باكو حول الأمن والتعاون في جنوب القوقاز
- 08.09.2026 [13:36]
جلسة حوارية في باكو لبحث التحديات المناخية وتراجع منسوب مياه بحر الخزر
- 08.09.2026 [13:32]
رئيس أناما يوضح تأثيرات التغير المناخي وخطر الألغام على النظام البيئي
- 08.09.2026 [13:26]
نصار حياة: أذربيجان أصبحت منصة مهمة للحوار المناخي والتعاون الدولي
- 08.09.2026 [12:53]
إسماعيل سراج الدين: من الضروري تعاون البلدان الخمسة المطلة على بحر الخزر
- 08.09.2026 [12:34]
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جورجيا
- 08.09.2026 [11:20]
أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية
- 08.09.2026 [10:52]
برميل من "آذري لايت" يباع 107 دولار
- 08.09.2026 [10:48]
ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
- 08.09.2026 [10:43]
الفن المعاصر في أذربيجان يتطور عبر دمج التراث الوطني بالتوجهات العالمية
- 07.09.2026 [19:27]
رجل الدين العراقي: زيارتنا أذربيجان تسهم في تعزيز علاقاتنا المتبادلة
- 07.09.2026 [19:14]
بحث تطوير التعاون بين أذربيجان وباكستان في مجالي الشباب والرياضة
- 07.09.2026 [17:06]
إنشاء صيغة جديدة للتعاون في إطار مجلس الأعمال التركي الأذربيجاني
- 07.09.2026 [17:02]
زيادة القاعدة النقدية
- 07.09.2026 [16:40]
وكالة أذرتاج تصبح شريكاً إعلامياً دولياً لمعرض كاز أغرو فارم 2026
- 07.09.2026 [15:30]
منسق الأمم المتحدة يشيد بالتعاون مع أذربيجان في أسبوع المناخ 2026
- 07.09.2026 [14:48]
رئيس الاتحاد الروسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس أذربيجان
- 07.09.2026 [13:28]
رئيسا اللجنة المشتركة الأذربيجانية الإيرانية يبحثان مسار التعاون الثنائي
- 07.09.2026 [13:14]
رئيس صندوق الصفر نفايات: نتقدم معاً من باكو نحو مؤتمر الكوب31 في تركيا
- 07.09.2026 [13:05]
نتائج الجولة الرابعة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
- 07.09.2026 [12:34]
الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بتصعيد التوتر في مضيق هرمز
- 07.09.2026 [12:24]