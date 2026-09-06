المديرة التنفيذية لمؤتمر الكوب30: مشاركة كافة أطياف المجتمع ضرورية لمواجهة التغير المناخي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

أكدت المديرة التنفيذية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الكوب30 أنا توني في كلمتها خلال حفل افتتاح أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن الحد من الكوارث المناخية يتطلب تعزيز العمل متعدد الأطراف وإشراك السكان المحليين والنساء والقطاع الخاص والبرلمانيين.

وأوضحت توني أن العمل المناخي يجب أن يكون ممارسة يومية، مشيرة إلى أهمية أسابيع المناخ في إتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لعرض الحلول العملية.

وأضافت المديرة التنفيذية أن جذب استثمارات القطاع الخاص ليس سوى وسيلة للوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في توفير فرص العمل وتحقيق الرفاه للمجتمعات.