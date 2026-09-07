مسؤولة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تؤكد أهمية التعاون المشترك مواجهة التغير المناخي في بحر الخزر

باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

أكدت المديرة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سيمونيتا سيليغاتو في كلمة لها خلال جلسة عقدت ضمن "أسبوع باكو للعمل المناخي 2026" أن اتفاقية طهران توفر إطاراً مهماً للتعاون بين البلاد الخمسة المطلة على بحر الخزر، مشددة على أن الهدف الحالي يكمن في تعزيز المحتوى الفني والقواعد العلمية لهذا الإطار.

وأوضحت سيليغاتو ضرورة إشراك معاهد البحوث والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن التغيرات الدراماتيكية المحتملة في بحر الخزر خلال العقود القادمة تتجاوز البعد البيئي لتؤثر على البنية التحتية والموانئ والنقل والاقتصادات المحلية والأمن المائي.

وأضافت أن مواجهة الأقطار الخمسة لهذه التحديات بشكل منفرد ستكون أكثر كلفة وأقل فاعلية مقارنة بالجهود المشتركة، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة لتحويل الالتزامات إلى برامج قابلة للتنفيذ والتمويل وأن نموذج التعاون في بحر الخزر يمكن أن يشكل معياراً للأحواض المائية العابرة للحدود.