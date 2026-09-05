الخبير التاريخي: حماية الآثار التاريخية في الأراضي المحررة واجب على كل مواطن

باكو ، 6 سبتمبر، أذرتاج

أكد الخبير التاريخي جاود إسماعيل في تصريحات لوكالة أذرتاج أن كتابة أية عبارة على الآثار التاريخية والصخور في المناطق المحررة بقراباغ وزنكزور الشرقية ولا سيما في شوشا، تتنافى مع قواعد السلوك العام، مشدداً على أن حماية التراث مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن.

وأوضح الخبير التاريخي أن الدولة تتخذ جميع التدابير اللازمة لتخليد ذكرى الشهداء، مما يجعل الممارسات التي تضر بالمظهر الجمالي للآثار غير مقبولة.

وأشار إسماعيل إلى أهمية إظهار سلوك حضاري نموذجي أمام السياح الأجانب الذين يزورون المنطقة حفاظاً على الطبيعة والتراث التاريخي.