الخبير الصحفي التركي يحلل دور أذربيجان كمركز إستراتيجي ولتكامل العالم التركي

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

في تصريح لوكالة أذرتاج، قدّم رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بوليميك ميديا" الخبير التركي هاكان كيليتش تقييماً للأهمية الجيوسياسية لزيارة الرئيس إلهام علييف قيرغيزستان ومشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون ببشكيك. وأكد الخبير أن باكو لم تعد مجرد لاعب رئيسي في جنوب القوقاز، بل ترسخ مكانتها كمركز إستراتيجي يربط بين آسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا وآسيا على الصعيدين اللوجستي والسياسي. وتستند ميزة أذربيجان الإستراتيجية إلى وقوعها في قلب شبكة نقل تمتد عبر بحر الخزر إلى آسيا الوسطى وعبر جورجيا وتركيا إلى أوروبا ونحواً إلى إيران وتركيا عبر نخجوان.

وأوضح كيليتش أن قوة العالم التركي المستقبلية ضمن منظمة الدول التركية لن تقاس بالتاريخ واللغة المشتركين فحسب، بل وبمدى التحول نحو تكامل اقتصادي ملموس عبر السكك الحديدية والموانئ وصناديق الاستثمار المشتركة مثل صندوق التنمية الأذربيجاني القيرغيزستاني أيضا.

كما أن جمع أذربيجان بين العضوية النشطة في منظمة الدول التركية والشراكة مع منظمة شانغهاي والدور المحوري في توفير الطاقة لأوروبا يمنحها مرونة دبلوماسية واسعة.

وتكتمل هذه الصورة الإستراتيجية ببحث خطوات عملية في بشكيك بين الرئيس إلهام علييف ونيكول باشينيان تشمل تصدير المنتجات النفطية الأذربيجانية وتنشيط تجارة الترانزيت ومسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب، ما يشكل نقطة تحول جيواقتصادي يمتد أثرها إلى ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط والمنطقة بأسرها.