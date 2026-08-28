عضو اتحاد الصحفيين الأوزبك: التقارب التاريخي والثقافي بين أذربيجان وأوزبكستان اكتسب مضمونا سياسياً واقتصادياً جديداً

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أكدت عضو اتحاد الصحفيين الأوزبك عزيزة عليموفا في تصريح لوكالة أذرتاج أن التقارب التاريخي والثقافي بين أذربيجان وأوزبكستان اكتسب مضمونا سياسياً واقتصادياً جديداً، متحولاً إلى شراكة استراتيجية تقوم على مشاريع ملموسة.

وأشارت عليموفا إلى أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوزبكستان وانعقاد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى بين الدولتين وتوقيع "معاهدة الصداقة الأبدية" تُعد مؤشراً سياسياً بارزاً على انتقال العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة. وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوزت محفظة المشاريع المشتركة 5 مليارات دولار مع استهداف الوصول بالحجم التجاري إلى مليار دولار حتى عام 2030.

كما سلطت الخبيرة الضوء على دور شركة الاستثمار الأذربيجانية الأوزبكستانية برأس مال يبلغ 500 مليون دولار وأهمية بروتوكولات التوأمة بين المدن مثل أورغينتش وخانكندي وبخارى ولاتشين وأورغينتش ونخجوان في تعزيز التعاون بين المناطق والأقاليم. وأضافت أن تكامل الإمكانات اللوجستية والصناعية بين آسيا الوسطى وجنوب القوقاز في إطار منظمة الدول التركية يعزز الاستقرار والثقة الإقليمية.