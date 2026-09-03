رئيس مؤسسة الصحافة الدولية الأوراسية يؤكد أن أذربيجان تسهم بشكل حقيقي في التعاون العالمي بفضل سياستها الخارجية المستقلة

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس مؤسسة الصحافة الدولية الأوراسية أومود ميرزاييف في تصريح لوكالة أذرتاج أن تعزيز موقع أذربيجان في نظام العلاقات الدولية هو ثمرة للسياسة الخارجية المستقلة والمتوازنة والمتعددة الأبعاد التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف.

وأوضح أن أذربيجان إلى جانب حمايتها الحازمة لمصالحها الوطنية تثبت مكانتها كشريك موثوق يسهم في توسيع آفاق التعاون بين مختلف الفضاءات السياسية والثقافية.

وأشار ميرزاييف إلى أن قوة السياسة الخارجية الأذربيجانية تكمن في تنوع اتجاهاتها، حيث تطور علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا وفي الوقت نفسه تسهم بإسهام كبير في تعزيز وحدة العالم التركي والتضامن الإسلامي.

وأضاف أن المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والدول التركية والتعاون الإسلامي تُظهر أن أذربيجان أصبحت دولة قادرة على التأثير في الأجندة الدولية وعدم الاقتصار على الدور الإقليمي.

وشدد رئيس مؤسسة الصحافة الدولية على أنه في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، تقدم أذربيجان نموذجاً يعتمد على الحوار والتعاون والشراكة القائمة على المصالح المتبادلة بدلاً من المواجهة والانعزال.

واختتم رئيس المؤسسة تصريحه بالإشارة إلى أن أذربيجان غدت تُعرف اليوم كجسر يتوسط الشرق والغرب وكذلك الشمال والجنوب وقادرة على التواصل مع مختلف الأقطاب السياسية وإحداث تأثير إيجابي ملموس في التعاون العالمي.