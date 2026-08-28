نائب المجلس الوطني: تسجيل المنصات الرقمية غير المقيمة ضريبياً يضمن المنافسة العادلة ويزيد الإيرادات الحكومية

باكو، 27 أغسطس، أذرتاج

أكد نائب المجلس الوطني الأذربيجاني وقار بايراموف في تصريح لوكالة أذرتاج على أهمية تسجيل المنصات الرقمية غير المقيمة ضريبياً وفرض ضرائب على الإيرادات التي تحققها داخل البلد.

وأوضح النائب أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة إيرادات الميزانية العامة وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن تحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي. وأشار إلى أن عدم إخضاع المنصات الأجنبية للضرائب كان يوفر منافسة غير عادلة ويؤثر سلباً على الشركات المحلية المقيمة، مؤكداً أن الآلية الجديدة ستضمن تكافؤ الفرص وتدعم الفاعلين المحليين في القطاع الرقمي.

وأضاف بايراموف أن هذا الإجراء يتوافق مع استراتيجية تطوير الاقتصاد الرقمي في أذربيجان ولن يؤثر سلباً على القرارات الاستثمارية للمؤسسات الأجنبية، بل إن تعزيز الشفافية والمنافسة العادلة سيعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في البلد.