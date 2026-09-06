رئيس إدارة الدبلوماسية المناخية بوزارة الخارجية: استضافة مؤتمر الأطراف مسؤولية دبلوماسية وسياسية كبيرة

باكو، 7 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد رئيس إدارة الدبلوماسية المناخية بوزارة الخارجية الأذربيجانية إيلشين أللَه ويردييف في كلمته خلال جلسة نقاشية ضمن أسبوع باكو للعمل المناخي 2026 أن استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ليست مجرد مسألة تنظيمية أو لوجستية، بل ومسؤولية كبيرة أيضا، تتطلب جهوداً دبلوماسية وسياسية واسعة.

وأوضح أللَه ويردييف أن أذربيجان وضعت الشفافية في صدارة جدول أعمالها عبر تقديم تقرير الشفافية لفترة سنتين قبل الموعد المحدد، مما شكل حافزاً للدول الأخرى ورفع عدد التقارير المقدمة إلى أكثر من 100 تقرير حتى نهاية مؤتمر الكوب29.

وأشار إلى أن هذه الخطوة النموذجية أسهمت في تعزيز الثقة بين الأطراف وتشجيع الدول على تقديم تقاريرها في المواعيد المحددة.